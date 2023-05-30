النفط ينخفض مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط على الرغم من اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتا يوم الاثنين.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا او 0.45 إلى 72.34 دولارًا للبرميل .

سيجتمع كبار منتجي النفط في 4 يونيو حزيران وليس من الواضح ما إذا كانوا قد يزيدون تخفيضات الإنتاج وسط الركود العام في الأسعار منذ منتصف أبريل نيسان، بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر، مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين.

كما يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك + ، سيغيرون حصص إنتاجهم.

ومع ذلك ، تشير تصريحات مسؤولين ومصادر نفطية روسية ، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل نحو ترك الإنتاج دون تغيير.

في أبريل / نيسان ، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك + عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا ، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك + إلى 3.66 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لحسابات رويترز.