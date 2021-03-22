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النفط ينخفض مع تمديد الإغلاق الأوروبي لاحتواء كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-22T05:14:51+0000
النفط ينخفض مع تمديد الإغلاق الأوروبي لاحتواء كورونا

شفق نيوز/ استأنفت أسعار النفط انخفاضها يوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود في أعقاب المزيد من الإغلاق الأوروبي الذي سيطر على التداول.

ونزل خام برنت 27 سنتا أو 0.43 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش. وتراجع سعر النفط الأمريكي 28 سنتا أو 44٪ إلى 61.15 دولار للبرميل. وانخفض كلا العقدين بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي.

تخطط ألمانيا لتمديد الإغلاق لاحتواء إصابات COVID-19 إلى الشهر الخامس، وفقًا لمسودة اقتراح، بعد أن تجاوزت الحالات الجديدة المستويات التي تقول السلطات إنها ستؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات.

قال ستيفن إينيس، كبير استراتيجي السوق العالمية في Axi: "الحقيقة هي أننا ما زلنا بعيدين عن التعافي الكامل للطلب، وإن المستويات القياسية لسحب الطاقة الإنتاجية هي الدعامة الرئيسية لسوق النفط".

طبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج في اتفاق لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بعد انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد -19.

بدأت شركات الحفر الأمريكية في الاستفادة من الارتفاع المبكر في الأسعار وسط التفاؤل بشأن عودة الطلب، مضيفةً أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ يناير في الأسبوع حتى الجمعة.

قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها، إن حصيلة منصات التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا، وهي مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفعت تسعة إلى 411 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان.

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