النفط ينخفض مع تلاشي مخاوف الإمدادات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين، يوم الاثنين، مع انحسار مخاوف المعروض بينما أثارت المخاوف بشأن طلب الصين على الوقود وارتفاع أسعار الفائدة على الأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير كانون الثاني 88 سنتا أو 1 بالمئة إلى 86.74 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر أيلول.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) لشهر ديسمبر 79.18 دولارًا للبرميل ، منخفضة 90 سنتا.

أغلق كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة عند أدنى مستوى له منذ 27 سبتمبر ايلول، مواصلاً الخسائر للأسبوع الثاني، مع انخفاض برنت 9٪ وغرب تكساس الوسيط 10٪.

تراجعت إمدادات الخام الضئيلة في أوروبا مع تكديس المصافي للمخزونات قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر كانون الأول على الخام الروسي، مما فرض ضغوطا على أسواق الخام الفعلية في أنحاء أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.

لا يزال الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم متعثرًا بسبب قيود COVID-19 بينما أدت التوقعات بمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى إلى ارتفاع الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين.