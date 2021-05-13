النفط ينخفض مع تصاعد حدة أزمة فيروس كورونا في الهند

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، من أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع، حيث خففت المخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، موجة صعود مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بأن الطلب يعود بقوة.

ونزل خام برنت 66 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 68.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه أكثر من 1 بالمئة يوم الأربعاء، وانخفض غرب تكساس الوسيط (WTI) 31 67 ، أو 1.03٪ ، إلى 65.41 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.2٪ في الجلسة السابقة.

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الشهري يوم الأربعاء إن الطلب على النفط يتجاوز العرض بالفعل ومن المتوقع أن يزداد النقص أكثر حتى إذا عززت إيران الصادرات.

في اليوم السابق ، التزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في عام 2021، مع إلغاء النمو في الصين والولايات المتحدة لتأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث ينتشر نوع من فيروس كورونا عبر الريف في أكثر 24 ساعة دموية منذ بدء الوباء.