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النفط ينخفض مع تصاعد احتياطيات الصين من الوقود

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-01T05:22:08+0000
النفط ينخفض مع تصاعد احتياطيات الصين من الوقود

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، حيث خفف إطلاق الصين لاحتياطيات البنزين والديزل من المخاوف بشأن شح المعروض العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت ستة سنتات يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5٪ ، إلى 83.17 دولار، بعد أن ارتفعت 76 سنتًا يوم الجمعة.

وجاء الانخفاض بعد أن قالت الصين إنها أفرجت عن احتياطيات من نوعي الوقود لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق. 

وتتجه كل الأنظار إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائها في الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني، ويُطلق عليهم معًا اسم أوبك + ، حيث يتوقع المحللون أن يلتزموا بخطة لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعومة بقرار أوبك + بالإبقاء على زيادة الإنتاج المخطط لها بدلاً من رفعها بسبب مخاوف الإمدادات العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث يوم السبت الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى كجزء من جهد واسع للضغط على أوبك + لزيادة المعروض من النفط. 

لكن شركة تسويق النفط العراقية سومو قالت يوم السبت إن العراق لا يرى حاجة لاتخاذ أي قرار لزيادة قدراته الإنتاجية بما يتجاوز ما كان مخططا بالفعل لدول أوبك.

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