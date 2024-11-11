النفط ينخفض مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية وتحفيز الصين

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط انخفاضها، يوم الاثنين، مع انحسار خطر تعطل الإمدادات بسبب عاصفة أمريكية وبعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين لنمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 73.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولارا للبرميل بانخفاض 38 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وانخفض كلا المؤشرين بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي في مذكرة إن حزمة التحفيز التي أعلنتها بكين في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعة جاءت أقل من توقعات السوق، مضيفا أن توجيهاتها المستقبلية الغامضة تشير إلى تحفيز متواضع فقط للإسكان والاستهلاك.

وتراجعت أسعار النفط أيضا بعد تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب العاصفة رافائيل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة .