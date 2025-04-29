النفط ينخفض مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات الطلب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، مع خفض المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا، أي ما يعادل 0.4%، لتصل إلى 65.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا، أي ما يعادل 0.3%، لتصل إلى 61.87 دولارًا للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بأكثر من دولار واحد يوم الاثنين.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين توقعاتها لسعر خام برنت في عام 2025 بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل، مشيرة إلى التوترات التجارية المتزايدة والتحول في استراتيجية الإنتاج من قبل مجموعة أوبك + كمحرك لفائض في المعروض النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا هذا العام.

وقالت مصادر إن عددا من أعضاء أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، سيقترحون تسريع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران.

وقال محلل النفط فيليب فيرليجر في مذكرة "يبدو أن انخفاضا كبيرا في أسعار (النفط) محتمل إذا قامت الدول المصدرة بزيادة الإنتاج".