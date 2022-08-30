النفط ينخفض مع التخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والعنف في العراق يدعم الأسعار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتقلص بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ تخشى السوق من أن تؤدي زيادة البنوك المركزية في أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود، فيما اثر العنف في العراق على دعم الاسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أكتوبر / تشرين الأول 75 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 104.34 دولارات للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت جرينتش بعد صعودها 4.1 بالمئة يوم الاثنين ، وهي أكبر زيادة في أكثر من شهر.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96.68 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 33 سنتًا ، أو 0.3٪ ، بعد ارتفاع بنسبة 4.2٪ في الجلسة السابقة.

واقترب التضخم من منطقة من رقمين في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم ، وهو مستوى لم نشهده منذ ما يقرب من نصف قرن ، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.

غير أن العنف السياسي ليل الاثنين في العراق ، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، دعم الأسعار.

كما أثارت السعودية ، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، الأسبوع الماضي إمكانية تخفيضات الإنتاج ، التي قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة الإمدادات من إيران إذا أبرمت اتفاقًا نوويًا مع الغرب.

تجتمع أوبك + ، التي تضم أوبك وروسيا والمنتجون المتحالفون ، لتحديد السياسة في الخامس من سبتمبر ايلول.