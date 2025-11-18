النفط ينخفض مع استئناف التصدير من روسيا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات مع استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير روسي والتي توقفت لفترة وجيزة بسبب ضربة أوكرانية بطائرة بدون طيار وصاروخ بينما واصل المتعاملون تقييم تأثير العقوبات الغربية على التدفقات الروسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 63.92 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة الـ 01:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 26 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 59.65 دولارًا للبرميل.

وتوقفت الصادرات من نوفوروسيسك ومحطة قريبة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، والتي تمثل مجتمعة نحو 2.2 مليون برميل يوميا ونحو 2% من الإمدادات العالمية، يوم الجمعة، مما دفع النفط الخام إلى الارتفاع بأكثر من 2% في ذلك اليوم.

ويعيد التجار التركيز الآن على التأثير الأطول أمداً للعقوبات الغربية على تدفقات النفط الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضت في أكتوبر/تشرين الأول على شركتي روسنفت ولوك أويل تضغط بالفعل على عائدات موسكو النفطية ومن المتوقع أن تحد من حجم الصادرات الروسية بمرور الوقت.

صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتوقيع تشريع عقوبات على روسيا طالما احتفظ بالسلطة النهائية على تنفيذه. وصرح ترامب يوم الأحد بأن الجمهوريين بصدد صياغة مشروع قانون لمعاقبة أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا، مضيفًا أن إيران قد تشمله أيضًا.

وتوقعت بنك جولدمان ساكس الاثنين انخفاض أسعار النفط حتى عام 2026 ، مشيرًا إلى موجة عرض كبيرة تُبقي السوق في حالة فائض. مع ذلك، أشار البنك إلى أن سعر خام برنت قد يرتفع فوق 70 دولارًا للبرميل في 2026/2027 إذا انخفض الإنتاج الروسي بشكل حاد.