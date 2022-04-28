النفط ينخفض مع استمرار مخاوف الطلب على الوقود في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع التزام المستثمرين الحذر بشأن تضاؤل الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب قيود كوفيد -19.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار أو 1.41 بالمئة إلى 103.84 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو 1.36٪ إلى 100.63 دولار للبرميل.

واستقر كلا العقدين على ارتفاع يزيد عن 30 سنتًا في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المستمرة بشأن شح الإمدادات العالمية، وتراجع آخر في مخزون نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو/ ايار 2008.

وأغلقت العاصمة الصينية بكين بعض الأماكن العامة وعززت عمليات التفتيش في أماكن أخرى يوم الخميس، حيث شرع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليونًا في إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية لـ COVID-19 بهدف تجنب إغلاق يشبه شنغهاي.

وأشار المحللون إلى أن التباطؤ في النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب على النفط.