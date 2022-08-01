النفط ينخفض مع ارتفاع التضخم وآثار الركود

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، حيث أثر ارتفاع التضخم في العالم وآثار الركود في أمريكا وأوروبا إلى تأكل الطلب على الوقود في حين يستعد المستثمرون لإجتماع هذا الأسبوع لمسؤولين من أوبك وكبار المنتجين الآخرين بشأن تعديلات الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.03 بالمئة إلى 102.90 دولاران للبرميل في الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97.32 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 1.30 دولار أو 1.32٪.

وأنهى برنت وغرب تكساس الوسيط في يوليو/تموز خسارتهما الشهرية الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث أثار ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مخاوف من ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.

وقال محللو ANZ إن مبيعات الوقود للسائقين في بريطانيا آخذة في التراجع، بينما ظل الطلب على البنزين أقل من متوسطة لخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك +، يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر /أيلول.

وقال مصدران في أوبك+ إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر/ايلول ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس/ آب، بينما قال الآخرون إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتًا.