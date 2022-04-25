سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط ينخفض لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تأجيج مخاوف الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-25T04:46:45+0000
النفط ينخفض لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تأجيج مخاوف الطلب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها عن الأسبوع الماضي مع تنامي المخاوف من أن الإغلاق المطول لفيروس كوفيد -19 في شنغهاي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.15 دولارات أو 3.0 بالمئة إلى 103.50 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.01 دولارات أو 3.0 بالمئة إلى 99.06 دولاراً للبرميل بعدما انزلقت في وقت سابق إلى 98.93 دولاراً وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل/نيسان.

وأقامت سلطات شنغهاي التي تكافح تفشي COVID-19 أسوارًا خارج المباني السكنية، ما أثار غضبًا شعبيًا جديدًا بشأن الإغلاق الذي أجبر الكثير من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونًا على التواجد داخل منازلهم.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة "ستكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو/ ايار للموافقة على الزيادات التالية، فيما يُتوقع أن تكون سلسلة، من الارتفاعات هذا العام.

على جانب العرض، أضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الخامس على التوالي وسط ارتفاع الأسعار وحث الحكومة.

وقال بعض المحللين إن الأزمة المتفاقمة في أوكرانيا قد تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي لمعاقبة النفط الروسي وقد ترتفع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

related

العراق يؤكد التزامه "العالي" بقرارات اوبك: سنعيد توازن الاسعار

Date: 2020-08-02 07:40:06
العراق يؤكد التزامه "العالي" بقرارات اوبك: سنعيد توازن الاسعار

أسعار النفط في انخفاض لليوم الرابع مع اشتداد مخاوف موجة كورونا الثانية

Date: 2020-10-20 05:45:42
أسعار النفط في انخفاض لليوم الرابع مع اشتداد مخاوف موجة كورونا الثانية

ارتفاع أسعار النفط وسط شح المعروض

Date: 2022-03-30 04:51:39
ارتفاع أسعار النفط وسط شح المعروض

النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة تقارب 9 دولارات

Date: 2022-04-16 06:05:36
النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة تقارب 9 دولارات

النفط يرتفع في نطاق ضيق بفعل توقعات مقلقة للنمو العالمي

Date: 2022-04-21 04:56:29
النفط يرتفع في نطاق ضيق بفعل توقعات مقلقة للنمو العالمي