النفط ينخفض لكنه يتجه لتحقيق أول مكاسبه في ثلاثة أسابيع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعد أن استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ المحادثات التجارية، مما زاد الآمال في تحقيق نمو وتسجيل طلب أقوى في أكبر اقتصادين في العالم.

بحلول الساعة الـ 01:33 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2%، لتصل إلى 65.22 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.2% أيضا، إلى 63.22 دولاراً بعد أن كسبت حوالي 50 سنتا أمس الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه كلا الخامين القياسيين لمكاسب بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين. وتقدم خام برنت 2.1% حتى الآن هذا الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 4%.

وواصلت السوق التأرجح وسط أنباء مفاوضات الرسوم الجمركية والبيانات التي تُظهر كيف تؤثر حالة الضبابية بشأن الحرب التجارية وتداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المحادثات التجارية بين شي وترامب جرت بناء على طلب من واشنطن. وقال ترامب إن المكالمة أفضت إلى "نتيجة إيجابية للغاية".

في حين قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن بلادها تواصل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وإن رئيس الوزراء مارك كارني يجري اتصالات مباشرة مع ترامب.

وتلقت السوق دعما إضافيا من تخفيضات الإنتاج في كندا بسبب استمرار حرائق الغابات.

بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة مجددا مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية اليوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.