النفط ينخفض لعدم كفاية خطة التحفيز الصينية في تنشيط الطلب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة على الإقراض بأقل مما توقعه البعض مما أثار مخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

ونزل خام برنت 16 سنتا إلى 75.93 دولارا للبرميل في الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو تموز 90 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 70.88 دولارا.

خفضت الصين يوم الثلاثاء اثنين من معدلات الإقراض المعيارية - سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وسعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات - بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما. كانت التخفيضات، وهي الأولى في 10 أشهر ، أقل حدة من التوقعات.

تأتي تخفيضات الأسعار في أعقاب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت أن قطاعي التجزئة والمصانع في الصين يكافحان للحفاظ على الزخم الذي شوهد في وقت سابق من هذا العام.

اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو في الاقتصاد ، وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 للصين وسط مخاوف من تعثر تعافيها بعد COVID.

بالمقابل يوم الاثنين ، دعا اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وسط مخاطر ارتفاع التضخم. تنتظر الأسواق أيضًا شهادة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على أدلة سعرية في المستقبل.

تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من الرغبة في الإنفاق ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.

فيما اعتبر محللو جيه.بي مورجان إن تخفيضات أوبك + ليست كافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين حتى لو تم تمديدها حتى عام 2024.