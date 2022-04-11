النفط ينخفض أكثر من 4% بعد إطلاق احتياطيات من الخام وإغلاق الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من 4%، يوم الاثنين، لينخفض خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل بفعل خطط الإفراج عن كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من المخزونات الاستراتيجية واستمرار عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين.

وهبط خام برنت تسليم حزيران/ يونيو 4.29 دولار أو 4.2% إلى 98.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.33 دولار أو 4.4% إلى 93.93 دولار.

وحافظ بنك أوف أمريكا، على توقعاته لخام برنت عند متوسط 100 ودولارين للبرميل لعاميّ 2022 و2023، لكنه خفض سعره الصيفي إلى 120 دولاراً.

كما خفض بنك الاستثمار السويسري UBS توقعاته لخام برنت لشهر حزيران/ يونيو بمقدار 10 دولارات إلى 115 دولاراً.

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية (IEA) عن 60 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع مطابقة الولايات المتحدة لذلك كجزء من إطلاقها البالغ 180 مليون برميل الذي تم الإعلان عنه في آذار/ مارس الماضي.

وتهدف هذه التحركات إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة بسبب غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وقال محللون من جيه. بي. مورغان، إن الإفراج عن كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة ويكفي لتعويض نقص مليون برميل يوميا في إمدادات النفط الروسية.

ويراقب السوق أيضاً التطورات في الصين، حيث أبقت سلطات شنغهاي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع COVID-19.

وقال ستونوفو المحلل في يو. بي. إس.، إن الطلب على النفط سيتأثر في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالقيود المفروضة على التنقل بسبب الوباء وفي روسيا بسبب العقوبات الدولية.