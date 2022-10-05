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النفط ينخفض قبل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإمدادات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-05T04:54:28+0000
النفط ينخفض قبل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإمدادات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد رفعت مكاسبها بنسبة 3 بالمئة في الجلسة السابقة قبل اجتماع منتجي أوبك + لمناقشة خفض كبير للإنتاج.

وانخفض خام برنت 23 سنتا إلى 91.47 دولارا للبرميل الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز 2.94 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 86.13 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

وتناقش منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، يُطلق عليهم مجتمع أوبك +، المجتمعين في فيينا في وقت لاحق يوم الأربعاء، تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميًا، وسيكون هذا أكبر خفض إنتاج للمجموعة منذ تحطيم الطلب بواسطة COVID-19 في عام 2020.

وتضغط الولايات المتحدة تحث منتجي أوبك + على عدم المضي قدما في تخفيضات كبيرة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جو بايدن إلى منع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، يرى محللون إن الاتفاق على التخفيضات الكبيرة "سيرسل رسالة قوية مفادها أن المجموعة مصممة على دعم السوق".

واشاروا الى ان الدولار الأمريكي ومخاوف النمو العالمي وعقوبات الاتحاد الأوروبي المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) ما زالت كلها عوامل حاسمة لأسعار النفط على المدى القصير.

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