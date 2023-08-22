النفط ينخفض إثر توقعات بعودة إستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر تركيا

شفق نيوز/ انخفض النفط يوم الثلاثاء مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كانت صادرات النفط لإقليم كوردستان العراق ستُستأنف، مما قد يخفف من ضيق العرض الناجم عن خفض أوبك +، في حين واصل الاقتصاد الصيني المتعثر تقويض توقعات الطلب العالمي.

وانخفض خام برنت ثمانية سنتات إلى 84.38 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 80.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش.

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي ينتهي أجله في سبتمبر/أيلول 8 سنتات إلى 80.04 دولارًا للبرميل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله: إن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث عدة قضايا من بينها استئناف صادرات النفط عبر مرفأ جيهان النفطي.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب إقليم كوردستان وتركيا في 25 مارس/آذار بعد حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

ويمكن أن يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في تخفيف أزمة إمدادات الخام عالي الكبريت مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) بتمديد تخفيضات الإنتاج وتعميقها.

وفي الوقت نفسه، استمرت الكآبة بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وخفض البنك المركزي الصيني يوم الاثنين سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام بشكل معتدل فقط مما أثار خيبة أمل السوق التي توقعت خطوات تحفيز أكثر قوة وسط خسارة سريعة في الزخم الاقتصادي.

وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة "الضعف الاقتصادي في الصين يؤثر على أسعار النفط وسيضع سقفا لها هذا العام، خاصة أن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق".

وقدر محللو "جي بي مورجان" أن نمو الطلب العالمي على وقود التنقل تباطأ إلى 0.6 مليون برميل يوميا على أساس سنوي للأسبوع المرجعي المنتهي في 12 أغسطس/آب الجاري.

وقالوا إنه منذ بداية العام وحتى الآن، ومع خروج التأثير الأساسي للصين من الأرقام، انخفض نمو الطلب على وقود التنقل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر استطلاع أولي أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك للحد من أسعار النفط، بينما من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها الخاصة يوم الأربعاء.

ويركز السوق أيضًا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر أغسطس/ آب والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعززت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة التوقعات بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضعف توقعات الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.