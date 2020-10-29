النفط ينخفض بنسبة 8% في يومين

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها بعد استقرارها مؤقتا يوم الخميس ليصل نسبة ما خسرته خلال يومين 8%، مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ووسط مؤشرات على تخمة معروض عالمي آخذة في التنامي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.22 دولاراً او ما يعادل 3.26% لتصل الى 36.17 دولاراً للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 1.23 دولاراً أو 3.10% بالمئة لتسجل 38.39 دولاراً، وكلا الخامان فقدا 5% ليوم امس الاربعاء.

ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت فرنسا لزوم المنازل من غد الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر تشرين الثاني إلى نهاية الشهر.

وقالت مارجريت يانج، الإستراتيجية في ديلي إف.إكس، "توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا. تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة."

تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج في يناير كانون الثاني 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

وقدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أدلة جديدة على تخمة متنامية: فقد زادت مخزونات الخام الأمريكية 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر تشرين الأول، وهي زيادة فاقت المتوقع.



