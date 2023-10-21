النفط ينخفض بعد إفراج حماس عن محتجزتين أمريكيتين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط عند تسوية نهاية الأسبوع، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح ‏محتجزتين أمريكيتين من غزة مما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة ‏الإسرائيلية الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط ‏وتعطيل إمدادات النفط.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 92.16 دولارا للبرميل ‏عند التسوية.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر /تشرين ‏الأول، والتي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الجمعة، 62 سنتا أو 0.7% إلى ‏‏88.75 دولارا للبرميل.

وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر كانون الأول الأكثر ‏تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولارا ‏للبرميل.‏

وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة، ‏وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.‏

وعلى أساس أسبوعي، حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.4%، في حين حقق الخام ‏الأميركي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.‏

وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت ‏السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.‏

وأفرجت حركة "حماس" عن رهينتين أمريكيتين احتجزتهما منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك "بوساطة قطرية".

وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن حركة "حماس" تحتجز 203 أشخاص، بينهم أجانب ومن يحملون جنسيات مزدوجة.