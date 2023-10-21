النفط ينخفض بعد إفراج حماس عن محتجزتين أمريكيتين
شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط عند تسوية نهاية الأسبوع، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح محتجزتين أمريكيتين من غزة مما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 92.16 دولارا للبرميل عند التسوية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر /تشرين الأول، والتي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الجمعة، 62 سنتا أو 0.7% إلى 88.75 دولارا للبرميل.
وانخفض عقد استحقاق شهر ديسمبر كانون الأول الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة، وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع.
وعلى أساس أسبوعي، حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.4%، في حين حقق الخام الأميركي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.
وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.
وأفرجت حركة "حماس" عن رهينتين أمريكيتين احتجزتهما منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك "بوساطة قطرية".
وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن حركة "حماس" تحتجز 203 أشخاص، بينهم أجانب ومن يحملون جنسيات مزدوجة.