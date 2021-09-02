النفط ينخفض بعد إعادة أوبك+ الإمدادات تدريجياً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد اتفاق أوبك+ على الإبقاء على سياستها المتمثلة في إعادة الإمدادات تدريجياً إلى السوق في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم ما يؤثر ذلك على الطلب.

ونزل خام برنت 20 سنتاً أو 0.28 بالمئة إلى 71.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 4 سنتات يوم الأربعاء.

وهبط سعر النفط الأمريكي 28 سنتاً أو 0.41 بالمئة إلى 68.31 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 9 سنتات في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم أوبك+، يوم أمس الأربعاء على مواصلة سياسة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج القياسية بإضافة 400 ألف برميل يوميًا شهريًا إلى السوق.

ومع ذلك، رفعت أوبك + توقعاتها للطلب لعام 2022 بينما تواجه أيضًا ضغوطًا لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة بايدن، التي قالت إنها "سعيدة" لأن المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات.

الشيء غير المؤكد هو ما إذا كان الطلب سيكون قادرًا على النمو بالسرعة التي تتوقعها أوبك+ والسوق، نظرًا لخطر عمليات الإغلاق الجديدة لمحاربة انتشار الفيروس.

وفي الولايات المتحدة ، قد يستغرق إعادة تشغيل مصافي النفط في لويزيانا أسابيع بعد أن اجتاح إعصار إيدا المنطقة، حيث يواجه المشغلون نقصًا في الطاقة والمياه، وهو ما من المرجح أن يعوق الطلب على النفط.