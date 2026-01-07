النفط ينخفض بعد تصريح لترمب بشأن نفط فنزويلا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ستعيد تسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 78 سنتًا، أو 1.37%، ليصل إلى 56.35 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 02:00 بتوقيت غرينتش.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 61 سنتًا، أو 1%، لتصل إلى 60.09 دولارًا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

انخفض كلا السعرين القياسيين بأكثر من دولار واحد في جلسة التداول السابقة، حيث قام السوق بموازنة توقعات وفرة الإمدادات العالمية هذا العام مقابل حالة عدم اليقين المحيطة بإنتاج النفط الخام الفنزويلي بعد اختطاف الولايات المتحدة لزعيم البلاد، نيكولاس مادورو.

قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "سيتم بيع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!".

وقالت تينا تينغ، استراتيجية السوق في Moomoo ANZ، إن منشور ترامب يوضح أنه يفضل زيادة العرض بدلاً من الحد منه، مما يزيد من المخاوف بشأن مشكلة فائض العرض في السوق العالمية.

تبيع فنزويلا خامها الرئيسي، ميري، بسعر يقل بنحو 22 دولارًا للبرميل عن سعر خام برنت للتسليم في الموانئ الفنزويلية، مما يعطي قيمة للصفقة تصل إلى 1.9 مليار دولار.

وقدّر محللو مورغان ستانلي أن سوق النفط قد يصل إلى فائض يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من عام 2026، استناداً إلى ضعف نمو الطلب في العام الماضي وزيادة العرض من منتجي أوبك وغير أوبك.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود، وفقًا لمصادر السوق التي استشهدت ببيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات المعهد انخفاضًا قدره 2.77 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية.