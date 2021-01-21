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النفط ينخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-21T05:55:47+0000
النفط ينخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة الامريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام النفطية مما أعادت إشعال مخاوف الطلب التي يقودها الوباء ، لكن آمال التحفيز في الولايات المتحدة حدت من تراجع الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا ، أو 0.28٪ ، لتصل إلى 53.16 دولارًا للبرميل في الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش ، بعد يومين من المكاسب وسط توقعات بإنفاق ضخم للإغاثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.20 بالمئة إلى 55.96 دولارا للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 كانون الثاني، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي .

كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير ، التي تشمل الديزل ونواتج التقطير ووقود الطائرات.

وفي مكان آخر، التزمت إدارة بايدن بالحد من انبعاثات الكربون ومن بين إجراءاته الأولى كرئيس ، أعلن بايدن عودة أمريكا إلى اتفاقية باريس للمناخ وألغى تصريحًا لمشروع خط أنابيب النفط Keystone XL من كندا.

وقال السكرتير الصحفي لبايدن إن الإدارة ملتزمة أيضًا بإنهاء تأجير النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية، على الرغم من أن بايدن لم يضع جدولًا زمنيًا لتحقيق هذا الهدف.

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