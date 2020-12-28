النفط ينخفض بشكل طفيف مع التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ انخفض النفط اليوم الاثنين، بشكل طفيف مدفوعا بالتشاؤم بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما تقلصت الخسائر بعد وقع ترامب على قانون التحفيز الأمريكي.

وقلص النفط الخام خسائره بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون الذي طال انتظاره والذي يحتوي على 900 مليار دولار من الإغاثة من الفيروس والتي من المتوقع أن تعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لشهر شباط بنسبة 0.14 ٪ إلى 48.08 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام برنت لتسوية فبراير 0.22٪ إلى 51.12 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق مرتفعاً 0.2٪ يوم الخميس.

ينهي النفط العام بشكل كئيب حيث أن مخاطر الطلب على المدى القصير بفرض المزيد من القيود على السفر تفوق التفاؤل بشأن إطلاق اللقاح، والذي بدأ بالفعل وسيؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على الطاقة، ومن المقرر ان يعيد تحالف أوبك + أيضًا 500000 برميل يوميًا من الإنتاج إلى السوق اعتبارًا من كانون الثاني.

قال وزير النفط الإيراني هذا الشهر إن إيران تخطط لمضاعفة إنتاجها في 2021 ، وهو ما سيصطدم مع جهود أوبك + لزيادة الإمدادات تدريجياً دون إغراق السوق.