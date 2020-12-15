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النفط ينخفض بسبب مخاوف الطلب لكن برنت يبقى فوق 50 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-15T06:07:29+0000
النفط ينخفض بسبب مخاوف الطلب لكن برنت يبقى فوق 50 دولاراً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع تشديد عمليات الإغلاق في أوروبا وتوقع انتعاش أبطأ في الطلب العام المقبل الا ان برنت ما زال فوق 50 دولاراَ.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا، أو 0.55٪، إلى 46.75 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.62٪، إلى 50.02 دولارًا للبرميل، مما يمحو مكاسب يوم الاثنين.

وصعّدت لندن من القيود التي تفرض إغلاق الحانات والمطاعم، حيث استمرت معدلات الإصابة بـ COVID-19 في الارتفاع بشكل حاد، مما سيقلل الطلب على الوقود على المدى القريب، مما يفسد توقعات الطلب بشكل أكبر.

وقالت إيطاليا إنها تدرس قيودًا أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد، في حين صدرت أوامر بإغلاق معظم المتاجر في ألمانيا حتى 10 كانون الثاني، مع احتمال ضئيل للتخفيف في وقت مبكر من العام الجديد.

وقلصت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لانتعاش الطلب على النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميًا، بسبب استمرار تأثير الوباء، لكنها قالت إن الانتشار السريع للقاحات في الاقتصادات الكبرى "يوفر ارتفاعًا محتملاً لتوقعات النمو في العام المقبل".

ووجدت أسعار النفط بعض الدعم بعد أن تعرضت سفينة نقل وقود في ميناء جدة السعودي لانفجار يوم الاثنين، لكن وزارة الطاقة السعودية أشارت إلى أن الحادث لم يسبب أي تأثير على الإمدادات.

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