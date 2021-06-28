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النفط ينخفض بالقرب من أعلى مستوياته في 2018 قبل اجتماع أوبك +

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-28T05:28:54+0000
النفط ينخفض بالقرب من أعلى مستوياته في 2018 قبل اجتماع أوبك +

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عن المستويات المرتفعة التي شوهدت لآخر مرة في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، حيث يترقب المستثمرون نتائج أوبك + هذا الأسبوع، في الوقت الذي تتجادل فيه الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مما يؤخر زيادة في صادرات النفط الإيرانية.

ونزل خام برنت لشهر أغسطس آب 13 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس آب 74.03 دولار للبرميل منخفضا سنتين أو 0.04 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الخامس الأسبوع الماضي، مع انتعاش الطلب على الوقود بفعل النمو الاقتصادي القوي وزيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي ، في حين ظلت إمدادات الخام العالمية ضعيفة مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في خفض الإنتاج.

تعيد مجموعة المنتجين ، المعروفة باسم أوبك +، 2.1 مليون برميل يوميًا إلى السوق من مايو إلى يوليو في إطار خطة للتخفيف التدريجي عن قيود الإنتاج القياسية في العام الماضي. وتجتمع أوبك + في الأول من يوليو ويمكن أن تخفف تخفيضات الإمدادات في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب.

ويتوقع بعض المختصين أن تزيد أوبك + الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب، وهو ما من المرجح أن يدعم ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة أضافت 13 حفارا للنفط والغاز في يونيو/ حزيران، بارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أنها كانت أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر/ أيلول 2020.

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