النفط ينخفض الى ادنى مستوى منذ حزيران بعد موجة جديدة لكورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-03T07:39:52+0000

شفق نيوز/ اغلقت اسعار النفط، اليوم السبت، في نيويورك وخام برنت القياسي العالمي إلى أدنى مستوى منذ حزيران بعد انتشار لفيروس كورونا من جديد إلى جانب ضعف سوق العمل، مما زاد المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.3 % وانخفض خام برنت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل في تعاملات متقلبة ليخسر 4.25%.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن تفشي المرض في البيت الأبيض يشكل مجموعة مرضية ويجب أن يؤخذ على محمل الجد. بينما يعاني ترامب من أعراض خفيفة ، يضيف التشخيص درجة أخرى من عدم اليقين لسوق يترنح من عودة ظهور الوباء العالمي من نيويورك إلى لندن.

وتكافح الحكومات في جميع أنحاء العالم للسيطرة على انتشار الفيروس، ففي المملكة المتحدة ، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه لن يتردد في فرض قيود جديدة حيث تشدد الحكومات في جميع أنحاء أوروبا الإجراءات. قد تغلق باريس الحانات والمطاعم مرة أخرى وفرضت قيود إضافية على الحركة في مدريد. في الولايات المتحدة ، سجلت ولاية ساوث داكوتا أرقامًا قياسية في الحالات والوفيات المرتبطة بالفيروسات ، وبلغ متوسط حالات الإصابة بالفيروسات اليومية في مدينة نيويورك أعلى مستوياتها منذ يونيو.

وفي الوقت نفسه ، تباطأت مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة في ايلول واستقال العديد من الأمريكيين بحثًا عن عمل، مما يؤكد الحالة المهتزة للاقتصاد.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن المفاوضات بشأن حافز جديد مع البيت الأبيض ستمضي قدما، ومع ذلك ، فإن كلا الجانبين متباعدان بشأن حجم المساعدات.

واغلق غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني على انخفاض بلغ 1.67 دولار ليستقر عند 37.05 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وانخفض مزيج برنت لشهر كانون الاول 1.66 دولار لينهي الجلسة عند 39.27 دولار للبرميل. وانخفض العقد بنسبة 6.3٪ هذا الأسبوع.

بدأ النفط الخام بداية صعبة في تشرين الاول بعد انخفاضه في ايلول ويكافح الطلب للتعافي في وقت ترسل فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإمدادات إلى السوق، حيث رفعت روسيا إنتاجها من الخام والمكثفات الشهر الماضي ، بينما قفزت صادرات النفط السعودية إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر في ايلول.

related

قفزة في أسعار النفط مقرونة بآمال خفض الإمدادات

Date: 2020-02-15 13:31:22

تراجع اسعار النفط بسبب مخزونات امريكا وكورونا

Date: 2020-09-23 05:49:07

تحرك حكومي عراقي لتخفيف وطأة تراجع أسعار النفط

Date: 2020-03-11 15:56:28

كورونا يعطل الدوام في شركة نفط الشمال

Date: 2020-02-25 20:06:24

النفط يصعد بفعل نشاط غير متوقع

Date: 2020-09-01 19:50:05

كورونا يدفع "أوبك+" لبحث خفض كبير في انتاج النفط

Date: 2020-03-03 16:10:11

اسعار النفط تقفز بفضل تقارير عن عقار فعال لعلاج مصابي كورونا

Date: 2020-02-05 13:03:16

مستشار حكومي: نفط العراق يتعثر جراء قصور مشترين

Date: 2020-04-25 11:24:46