النفط ينخفض الا انه يحقق مكاسب للأسبوع السادس

شفق نيوز/ اغلقت أسعار النفط على انخفاض اليوم السبت، حيث طغت مخاوف الطلب بسبب القيود الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا على التقدم نحو برامج التطعيم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 49.98 دولارا للبرميل. وارتفع العقد فوق 51 دولارا للبرميل يوم الخميس إلى أعلى مستوى في أوائل مارس آذار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.49٪ إلى 46.55 دولارًا بعد أن صعد بنحو 3٪ في الجلسة السابقة.

وعلى مدار الأسبوع ، صعد برنت 1.5 بالمئة وغرب تكساس الوسيط أقل من 1 بالمئة. وكان هذا هو الأسبوع السادس على التوالي من المكاسب للمرة الأولى منذ يونيو حزيران.

وساعدت تجارب اللقاحات الواعدة في إزالة بعض الكآبة بشأن الزيادات القياسية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع ويمكن أن تبدأ الولايات المتحدة التطعيم في وقت مبكر من نهاية الأسبوع المقبل ، بينما وافقت كندا يوم الأربعاء على أول لقاح لها مع اللقاحات الأولية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وصوّت المستشارون الخارجيون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر، مما يمهد الطريق للوكالة للسماح باستخدامه في دولة قتل فيها COVID-19 أكثر من 285000.

وكانت قفزة كبيرة في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير من المعروض المتاح ، ولكن تم تجاهلها تمامًا مع مرور المضاربين على الارتفاع في السوق هذا الأسبوع.

وجاءت إشارة أخرى على وفرة الإمدادات يوم الجمعة حيث أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع معظم منصات النفط والغاز الطبيعي في أسبوع منذ كانون الثاني مع استمرار المنتجين في العودة إلى منصة الآبار.