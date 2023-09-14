النفط ينتعش وسط آمال الطلب وشح المعروض

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تحول اهتمام الأسواق مرة أخرى إلى توقعات أكثر تشددا لإمدادات الخام لبقية عام 2023 مع توقع أن يظل الطلب قويا حتى العام المقبل.

وبحلول الساعة 04:08 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 92.30 دولارا للبرميل.

وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 88.94 دولارا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية،يوم أمس الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023 سيعني عجزا كبيرا في السوق خلال الربع الرابع، إذ إنها ملتزمة إلى حد كبير بتقديراتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل. .

وقالت الوكالة إن عدم التخفيضات في بداية عام 2024 سيحول الميزان إلى فائض، رغم أنها أضافت أن المخزونات ستكون عند مستويات منخفضة بشكل غير مريح.

وفي مكان آخر، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر يوم الأربعاء قبل أن تظهر بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عززت القراءة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد فترة توقفه أكثر، مما عزز الآمال في طلب قوي على النفط.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.