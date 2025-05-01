النفط يلتقط أنفاسه بعد موجة بيع أثارها احتمال زيادة الإمدادات

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد يوم من انخفاض حاد أثارته مؤشرات على احتمال زيادة الإنتاج السعودي، وبيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات، بما يعادل 0.1%، لتسجل 61.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا، أي ما يعادل 0.02%، لتصل إلى 58.22 دولارًا للبرميل.

وأفاد ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات تحالف أوبك+ بأن العديد من الأعضاء سيقترحون تسريع وتيرة زيادة الإنتاج في يونيو/حزيران، للشهر الثاني على التوالي، حيث من المقرر أن تعقد ثماني دول أعضاء في أوبك+ اجتماعًا في الخامس من مايو/أيار لتحديد خطة الإنتاج للشهر المقبل.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في الربع الأول من العام، نتيجة تدفق الواردات مع تسارع الشركات لتفادي التكاليف المرتفعة الناجمة عن التعريفات الجمركية، مما أبرز التأثيرات السلبية للسياسة التجارية المضطربة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب.

وفي السياق ذاته، عدلت شركة التحليلات "كبلر" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 إلى 640 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من 800 ألف برميل يوميًا، مشيرة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وضعف الطلب الهندي.

وأفادت مصادر بأن السعودية أبلغت حلفاءها وخبراء الصناعة بأنها غير مستعدة لدعم سوق النفط من خلال خفض الإمدادات، مؤكدة قدرتها على تحمل فترة طويلة من انخفاض الأسعار.