النفط يلامس 70 دولاراً للبرميل

شفق نيوز، ارتفعت أسعار النفط العالمية، يوم الاثنين، ليلامس سعر البرميل الواحد نحو الـ70 دولاراً، فيما تشير التوقعات إلى نمو السعر بنسبة 4 - 5%.

وأفادت بيانات التداول، مساء اليوم، بارتفاع سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لخليط نفط بحر الشمال "برنت" بنسبة 0.96%، إلى 69.38 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 67.25 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 4.3%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.6% خلال أيار/مايو، كما صعدت أسعار المواد الخام على خلفية تفاؤل المستثمرين بشأن انتعاش الطلب وسط تخفيف قيود الحجر الصحي في عدد من الدول، فضلاً عن التوقعات ببدء موسم السفر في الولايات المتحدة.

ويواصل المستثمرون المفاوضات حول رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي كضمان لعدم حصول طهران على أسلحة نووية؛ إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في وقت سابق من اليوم الاثنين، إحراز تقدم في المفاوضات .