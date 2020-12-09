النفط يلامس 50 دولارا للبرميل بعد مهاجمة حقل نفطي بالعراق

سفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الاربعاء لتقترب من 50 دولارا بعد أن هاجم مسلحون بئرين في منطقة كركوك ، لتعكس خسارة سابقة مدفوعة بزيادة في مخزونات الوقود الأمريكية.

وقالت وزارة النفط في بيان لها إن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد حريق في الآبار في حقل خباز، التأثير على الإنتاج ضئيل للغاية ، لكن الهجوم هو تذكير باحتمال أن يؤدي العنف إلى تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة النفط في بيان لها عن تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك الى إعتداء ارهابي بعد تفجير بئرين نفطيين بعبوتين ناسفتين .

واضافت أن البئر رقم (33) تعرض الى تفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحاً أدى ذلك الى اندلاع النيران فيهما .

وارتفع خام برنت في التسوية لشهر شباط 0.52 دولار او ما يعادل 1.06% إلى 49.37 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE في الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش .

وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 1.12٪ إلى 46.11 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

وانخفض النفط هذا الأسبوع بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الجمعة بعد اتفاق أوبك + لإضافة 500 ألف برميل يوميًا من الإنتاج اعتبارًا من يناير. أصبحت المملكة المتحدة أول دولة متطورة تبدأ في تطعيم المواطنين العاديين ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم طرح أدوية Covid-19 في جميع أنحاء العالم وإحياء الطلب على الطاقة الذي لا يزال يبدو قاتمًا في العديد من المناطق.