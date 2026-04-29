النفط يكسر حاجز 111 دولاراً للبرميل مع احتمال تمديد الحصار على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مواصلةً بذلك موجة صعود استمرت لعدة أيام، وذلك على خلفية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها للموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد اضطرابات الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول لإيران.

وذكر التقرير أن ترامب سيختار مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط من خلال منع الشحن من وإلى موانئها.

تلقت منظمة أوبك ضربة قوية يوم الثلاثاء عندما أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من المجموعة المصدرة للنفط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بمقدار 52 سنتًا، أو 0.47%، لتصل إلى 111.78 دولارًا للبرميل عند الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، مسجلةً بذلك ارتفاعًا لليوم الثامن على التوالي. وينتهي عقد يونيو يوم الخميس، بينما بلغ سعر عقد يوليو الأكثر تداولًا 104.84 دولارات، مرتفعًا بنسبة 0.4%.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) لشهر يونيو بمقدار 57 سنتًا، أو 0.57%، لتصل إلى 100.50 دولارًا للبرميل بعد أن حققت مكاسب بنسبة 3.7% في الجلسة السابقة، مسجلة ارتفاعًا لمدة سبعة أيام من أصل ثمانية أيام الماضية.

أفادت مصادر بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.79 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل. كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 8.47 ملايين برميل، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 2.60 مليون برميل.