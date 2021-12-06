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النفط يكسب أكثر من "دولار واحد" بعد رفع السعودية اسعارها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-06T05:15:19+0000
النفط يكسب أكثر من "دولار واحد" بعد رفع السعودية اسعارها

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم الاثنين، بعد أن رفعت السعودية ، أكبر مصدر للنفط ، أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة .

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير 1.39 دولار أو 2.03 بالمئة إلى 71.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير 67.66 دولار للبرميل بارتفاع 1.42 دولار أو 2.14 بالمئة.

رفعت السعودية يوم الأحد أسعار البيع الرسمية لشهر يناير كانون الثاني لجميع درجات الخام المباعة لآسيا والولايات المتحدة بما يصل إلى 80 سنتا عن الشهر السابق. 

تم تنفيذ زيادات الأسعار على الرغم من قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، لمواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في يناير. 

كما تعززت الأسعار بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الأسبوع الماضي. 

انتعش كلا الخامين القياسيين بعد هبوط الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بسبب مخاوف من أن البديل الجديد لفيروس كورونا قد يؤثر أوميكرون على النمو الاقتصادي العالمي ويزيد الطلب.

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