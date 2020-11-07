النفط يقلص مكاسبه الأسبوعية ويغلق على إنخفاض بلغ أكثر من 3%

شفق نيوز/ قلص النفط مكاسبه الأسبوعية حيث أدى تفشي الوباء إلى قلة الطلب ليغلق على انخفاض بلغ اكثر من 3%، بينما ينتظر السوق نتيجة الانتخابات الأمريكية المتنازع عليها بشدة.

وساعدت التوقعات المتزايدة بشأن تأجيل أوبك + لزيادة الإنتاج المخطط لها في كانون الثاني، وانتعاش الأسهم بعد الانتخابات، أسعار النفط الخام في بداية الاسبوع، لكن سلسلة من عمليات الإغلاق المتجددة في أوروبا وعدد الحالات القياسية في الولايات المتحدة أبقت أي زخم تصاعدي للأسعار تحت السيطرة.

كما ضغط على السوق انحسار احتمالات حزمة تحفيز أمريكية كبيرة، فقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل اليوم إن الإحصائيات الاقتصادية، والتي منها نزول البطالة بنقطة مئوية في الولايات المتحدة، تشير إلى أنه يتعين على الكونجرس تبني حزمة تحفيز أصغر فيما يرتبط بفيروس كورونا، والتي تتركز بشكل كبير على تأثير الجائحة.

واغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الاول على انخفاض بلغ 1.33 دولار لينهي الجلسة عند 37.46 دولارا للبرميل الا ان الخام حقق مكسبا اسبوعيا بلغ 4.3 بالمئة.

واغلق برنت لتسوية كانون الثاني 1.23 دولار لينهي الجلسة عند 39.70 دولارا للبرميل، وحقق الخام مكسبا اسبوعيا ايضا بلغ 5.3 بالمئة .

وأرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 120 ألف حالة يوم الخميس، وهو الارتفاع القياسي اليومي الثاني على التوالي مع انتشار تفشي المرض في كل منطقة.

ةسجلت إيطاليا أعلى عدد يومي للإصابات بكوفيد -19 يوم الخميس. أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 60486 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم الجمعة ، بعد أن سجلت 58،046 حالة يوم الخميس.

وفي حالة تقديم بعض الدعم ، يمكن لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، تأخير إعادة مليوني برميل يوميًا من الإمدادات في يناير ، نظرًا لضعف الطلب بعد عمليات الإغلاق الجديدة.