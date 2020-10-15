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النفط يقلص خسائره بعد أن هوت الأسعار أكثر من 4 بالمئة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-15T17:54:21+0000
النفط يقلص خسائره بعد أن هوت الأسعار أكثر من 4 بالمئة

شفق نيوز/ قلصت أسعار النفط خسائرها الخميس، إثر نشر بيانات رسمية أظهرت تراجعا يفوق المتوقع في المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين ونواتج التقطير على حد سواء.

وبحلول الساعة 16: 56 (ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال، تسليم ديسمبر/كانون الأول، متداولة عند 42.69 دولار للبرميل منخفضة 63 سنتا أو بنسبة 1.45 بالمئة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي/ تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، 56 سنتا أو بنسبة 1.36 بالمئة إلى 40.48 دولار للبرميل.

وأظهرت أحدث بيانات إدارة مركز معلومات الطاقة، صدرت اليوم، تراجع في المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين ونواتج التقطير، الأسبوع الماضي، بمقدار 3.8 مليون برميل و1.6 مليون برميل و7.2 مليون برميل على الترتيب.

وفي وقت سابق من التعاملات، هوى الخامان القياسيان بأكثر من 4 بالمئة، مع اتساع وتيرة الاصابات بفيروس كورونا، وعودة العديد من الدول الأوروبية إلى فرض قيود لاحتوائه.

وزادت الضغوط على الخام من تقارير جهات عدة أظهرت تشاؤما حيال الطلب على الخام بالأسواق العالمية فيما تبقى من العام 2020 والعام 2021 تحت تأثير الجائحة.


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