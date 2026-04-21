النفط يقفز 5% بعد رفض ترمب تمديد الهدنة مع إيران

ارتفعت أسعار النفط 5%، مساء اليوم الثلاثاء، بعد رفض الرئيس ‏الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار ‌مع إيران، مؤكداً ‏أن الجيش الأميركي "مستعد للمضي قدماً" ما لم تؤتِ ‏المفاوضات ثمارها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.30 دولاراً أو 4.5% ‏إلى 99.78 دولاراً بحلول الساعة 1713 بتوقيت غرينتش، ‏وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.75 دولاراً أو 5.3% إلى 94.36 دولاراً.‏

وعلّقت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم ‏الثلاثاء، على مشاركتها في ‏مفاوضات باكستان مع الولايات ‏المتحدة من عدمها.‏

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن ‏إيران ‏لم تتخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها في ‏مفاوضات ‏باكستان بسبب "الرسائل المتناقضة والسلوكيات ‏المتضاربة ‏والإجراءات غير المقبولة من أميركا".‏

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في وقت سابق ‏من ‏اليوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة ‏في ‏الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.‏

وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي ‏وفد ‏إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى ‏الآن، ‏نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى ‏باكستان أو ‏تحديد موعد لأي اجتماعات.‏

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت ‏سابق ‏من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ‏يشارك ‏شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق ‏خلال ‏المحادثات الجارية.‏