النفط يقفز 5% بعد رفض ترمب تمديد الهدنة مع إيران
شفق نيوز- الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط 5%، مساء اليوم الثلاثاء، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكداً أن الجيش الأميركي "مستعد للمضي قدماً" ما لم تؤتِ المفاوضات ثمارها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.30 دولاراً أو 4.5% إلى 99.78 دولاراً بحلول الساعة 1713 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.75 دولاراً أو 5.3% إلى 94.36 دولاراً.
وعلّقت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مشاركتها في مفاوضات باكستان مع الولايات المتحدة من عدمها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران لم تتخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها في مفاوضات باكستان بسبب "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة والإجراءات غير المقبولة من أميركا".
وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.
وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.