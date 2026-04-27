النفط يقفز 2% مع تعثر محادثات أميركا وإيران

واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الاثنين، وارتفعت بنحو 2% مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت ظلت فيه الشحنات عبر مضيق هرمز محدودة، ما أبقى إمدادات النفط العالمية شحيحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.16 دولار، أو 2.05%، لتصل إلى 107.49 دولارات للبرميل بحلول الساعة 23:46 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 7 أبريل / نيسان، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.17 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.77 دولار، أو 1.88%.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد سجلا الأسبوع الماضي مكاسب بلغت 17% و13% على التوالي، وهي أكبر زيادات أسبوعية منذ بداية الحرب.

وتراجعت آمال إحياء جهود السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة كانت مقررة إلى إسلام آباد لمبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، رغم وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان.

وأغلقت طهران مضيق هرمز إلى حد كبير، بينما فرضت واشنطن حصاراً على موانئ إيران. وأظهرت بيانات الشحن من شركة "كيبلر" أن حركة الملاحة عبر المضيق ظلت محدودة، إذ لم تدخل الخليج سوى ناقلة واحدة للمنتجات النفطية يوم أمس الأحد.

ورفعت شركة "غولدمان ساكس" توقعاتها لأسعار النفط في الربع الرابع إلى 90 دولاراً للبرميل لخام برنت و83 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج من الشرق الأوسط.

وقال محللو الشركة، بقيادة دان سترويفن، في مذكرة مؤرخة 26 أبريل / نيسان: "إن المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه حالة الأساس الخام لدينا وحدها بسبب مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير عادي، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة".