سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يقفز 2٪ بفعل مخاوف توقف الملاحة في السويس

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-26T15:09:31+0000
النفط يقفز 2٪ بفعل مخاوف توقف الملاحة في السويس

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة نحو 2 في المئة، لتنتعش بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطًا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

لكن الأسعار ما زالت تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تتأثر آفاق الطلب سلبًا بفعل إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا.

وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.18 دولار أو ما يعادل 1.9% إلى 63.13 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 % أمس الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أو ما يعادل 2.1 % إلى 59.81 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 % في اليوم السابق.

والخامان القياسيان على مسار تكبد خسارة أسبوعية، عقب هبوط 6% الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إنه سيتم استئناف عمليات قطر وتعويم السفينة الجانحة بعد الانتهاء من التجريف، الذي جرى الانتهاء من 87% منه.

وقالت شركة تتولى عملية الإنقاذ أمس الخميس إن تعويم السفينة قد يستغرق أسابيع.

ومن أصل 39.2 مليون برميل يوميًا من إجمالي النفط الخام المستورد بحرًا في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يوميًا القناة، بحسب كبلر لتتبع حركة الناقلات.

وقالت كبلر إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أقل قليلًا فحسب من 9% أو 1.54 مليون برميل يوميًا من واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس.

ويسبب توقف قناة السويس اضطرابًا نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبًا هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيدًا عن المجرى المائي.

وتلقت أسواق النفط دفعة أيضًا بفعل مخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقالت قوات الحوثيين اليمنية اليوم الجمعة إنها شنت هجمات على منشآت مملوكة لشركة أرامكو السعودية.

وتتلقى الأسعار الدعم من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيبقون على إنتاجهم منخفضًا.

related

النفط ينهي الأسبوع على ارتفاع

Date: 2020-07-24 20:36:08
النفط ينهي الأسبوع على ارتفاع

أسعار النفط تغلق على تراجع

Date: 2020-09-14 20:27:17
أسعار النفط تغلق على تراجع

ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد بالمخزونات الأمريكية

Date: 2020-07-29 20:45:45
ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد بالمخزونات الأمريكية

أسعار النفط تقفز 5٪.. وبرنت فوق 67 دولاراً

Date: 2021-03-04 16:31:53
أسعار النفط تقفز 5٪.. وبرنت فوق 67 دولاراً

أسعار النفط تتجه لأكبر خسارة أسبوعية من حزيران

Date: 2020-09-04 16:32:41
أسعار النفط تتجه لأكبر خسارة أسبوعية من حزيران

النفط يتراجع دون 45 دولاراً

Date: 2020-08-07 15:20:56
النفط يتراجع دون 45 دولاراً

ارتفاع أسعار أوبك وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي

Date: 2020-09-15 14:52:57
ارتفاع أسعار أوبك وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي

"أوبك+".. التزام بالتخفيضات بنسبة 97٪ في تموز

Date: 2020-08-17 14:24:11
"أوبك+".. التزام بالتخفيضات بنسبة 97٪ في تموز