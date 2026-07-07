النفط يقفز وتراجع السندات مع هجوم الولايات المتحدة على إيران

شفق نيوز- متابعة

قفزت أسعار النفط وانخفضت عقود السندات الآجلة يوم الأربعاء بعد أن ضربت الولايات المتحدة إيران وأعادت فرض العقوبات التجارية عقب هجمات على ناقلات في مضيق هرمز، بينما تذبذبت الأسهم مع تراجع الزخم بعد الارتفاع القياسي للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت عقود النفط الخام الأمريكية CLc1 بنسبة 2.7٪ لتصل إلى 72.40 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود TNC1 الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات سبع نقاط بينما سعر المتداولين خطر ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

"من الواضح أن السوق لا يحب هذه الهجمات... لكن الأمر ليس حالة ذعر كاملة،" قال جيسون وونغ، كبير الاستراتيجيين في BNZ في ويلينغتون، بحسب رويترز.

وأظهرت الأشهر القليلة الماضية صمود سوق النفط أمام صدمة العرض الضخمة، كما قال، رغم أن نقطة الضعف الآن هي انخفاض الاحتياطيات العالمية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للبترول الأمريكي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

وأشارت عقود نيكاي الآجلة NKc1 إلى انخفاض الأسهم اليابانية، بينما انخفضت عقود S&P 500 الآجلة ESc1 بحوالي 0.1٪.

كما انخفضت مؤشرات وول ستريت بين عشية وضحاها بعد انخفاض حاد في مؤشر سامسونج إلكترونيكس005930.

وأظهرت أسهم KS، رغم الأرباح الضخمة، أن المستثمرين مترددون في تمديد الارتفاع الذي رفع سوق كوريا الجنوبية الغنية بصناعة الرقائق بنسبة 82٪ هذا العام.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الضربات الأمريكية هي التحدي الأخير لوقف إطلاق النار الذي أقيم الشهر الماضي والدفاعات الجوية المستهدفة، والمراقبة الساحلية، ومواقع إطلاق السفن والطائرات بدون طيار.

كما تحركت واشنطن لسحب تنازل يسمح لإيران ببيع النفط في السوق العالمية، وهو ما قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه انتهك الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.

في أسواق العملات، كان الدولار، الذي تراجع من أعلى مستوياته الأخيرة، ثابتا ودفع اليورو = إلى ما فوق 1.14 دولار ودولار أسترالي= إلى 0.6925 دولارا.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، يحدد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة، حيث تحدد الأسواق فرصة حوالي 85٪ لزيادة السعر، كما توقع معظم الاقتصاديين ارتفاعا.