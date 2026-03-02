النفط يقفز نحو أعلى مستوياته منذ أشهر

شفق نيوز- العالم

ارتفعت أسعار النفط بنحو 7% في تعاملات يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات عبر الممرات الحيوية لنقل الخام.

وصعد خام برنت القياسي خلال التداولات إلى 82.37 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) إلى 75.88 دولاراً للبرميل، مدعومين بمخاوف المستثمرين من اضطراب تدفقات النفط من منطقة الخليج.

كما ساهمت تقارير عن تعرض بعض ناقلات النفط لأضرار، إضافة إلى تصاعد حدة التوتر العسكري، في تعزيز المخاوف من حدوث اضطراب فعلي في الإمدادات، ما دفع الأسعار إلى تسجيل مكاسب حادة في مستهل التعاملات.

إلا أن الأسعار قلصت جزءاً من مكاسبها لاحقاً، إذ تراجع برنت إلى 76.77 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي إلى 70.37 دولاراً للبرميل، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وترقب تطورات الأوضاع الأمنية.

وتراقب الاسواق عن كثب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، وسط تقارير عن توقف بعض شركات الشحن مؤقتاً بسبب المخاطر الأمنية.

ويترقب المتعاملون مسار التطورات في المنطقة، في وقت قد تبقي فيه المخاطر الجيوسياسية الأسعار متقلبة خلال الفترة المقبلة.