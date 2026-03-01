النفط يقفز إلى 80 دولاراً للبرميل و"أوبك بلس" يزيد الإنتاج

شفق نيوز- متابعة

قفزت أسعار خام برنت، يوم الأحد، بنسبة 8-10% لتصل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في التداولات خارج البورصة.

يأتي هذا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان، وإعلان إيران استهداف ناقلة في مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات النفط العالمية، حيث يعبر منه نحو 20% من النفط العالمي، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية له تأثير مباشر على أسواق الطاقة وأسعار الخام.

من جهة أخرى اتفق تحالف أوبك بلس، اليوم الأحد، على زيادة متواضعة في إنتاج النفط 206 آلاف برميل يومياً،⁠ بدءاً من نيسان/أبريل المقبل.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران ورد طهران الذي عطل تدفقات النفط من أعضاء رئيسيين بالتحالف في الشرق الأوسط.