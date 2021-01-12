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النفط يقفز إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وبرنت قرب 57 دولارًا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-12T11:08:25+0000
النفط يقفز إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا وبرنت قرب 57 دولارًا

شفق نيوز/ سجل النفط أعلى مستوياته في 11 شهراً فيما يقترب برنت من 57 دولاراً يوم الثلاثاء مع تراجع المعروض وتوقعات انخفاض المخزونات الأمريكية مما عوض المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وتعتزم السعودية خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في شباط وآذار لوقف زيادة المخزونات، ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير الإمدادات الأمريكية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي. 

وارتفع خام برنت 78 سنتا أو 1.41 بالمئة إلى 56.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش، وارتفع ايضا غرب تكساس الوسيط 70 سنتًا، أو 1.30 ٪، إلى 52.94 دولارًا.

الخفض السعودي جزء من اتفاق تقوده أوبك سيحافظ فيه معظم المنتجين على استقرار الإنتاج في فبراير شباط. وساعدت التخفيضات القياسية لأوبك وحلفائها في 2020 على تعافي النفط من أدنى مستوياته التاريخية في أبريل نيسان. 

وارتفع النفط أيضًا مع توقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية. يتوقع المحللون انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 2.7 مليون برميل للأسبوع الخامس على التوالي من الانخفاضات.

وقدمت احتمالية زيادة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة مزيدًا من الدعم. ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني (يناير)، بإنفاق "تريليونات" إضافي على الإغاثة من الوباء.

 

 

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