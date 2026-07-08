النفط يقفز لـ80 دولاراً بعد عودة التوتر بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، يوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تداعيات الصراع على إمدادات الخام وحركة الملاحة بالخليج ومضيق هرمز مع استمرار التصعيد العسكري.

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت بغداد، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أيلول/ سبتمبر المقبل بنسبة 7.90% إلى 80.01 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 22 حزيران/ يونيو.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر آب/ أغسطس المقبل بنسبة 7.55% إلى 75.76 دولاراً للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران مجدداً الليلة على الأرجح "وقد يكون هجومنا كبيراً"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يخادعون وينتهكون الاتفاق"، وذلك بعد إعلانه أن مذكرة التفاهم مع طهران "انتهت" على ما يبدو، مؤكداً عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، انتهاء جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت أكثر من 80 موقعاً عسكرياً، بينها أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ورادارات ساحلية ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، وقال إنه جاء "رداً على العدوان الأميركي".

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر قوله إن أي هجوم جديد يستهدف إيران سيقابله إجراءان فوريان، هما الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، واستهداف ما وصفه بـ"الأهداف المعادية".