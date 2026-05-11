النفط يقفز أكثر من 4 دولارات بعد رفض ترمب رد إيران لإنهاء الحرب

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار النفط، صباح الاثنين، بأكثر من 4 دولارات للبرميل بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي وصف فيها رد إيران على مقترح السلام الأميركي بأنه "غير مقبول"، ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية مع استمرار التوترات في مضيق هرمز.

وازدادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.16 دولار أو 4.11% لتصل إلى 105.45 دولار للبرميل عند الساعة 03:40 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 99.80 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 4.38 دولار أو 4.59.

وتأتي المكاسب بعد أسبوع شهد خسائر تقارب 6% لكلا الخامين وسط آمال بتهدئة الصراع وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، إلا أن التصعيد السياسي الأخير أعاد حالة القلق إلى الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يزور ترمب الصين هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يناقش الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضمن ملفات تتعلق بأمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية من أن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن أسواق الطاقة ستحتاج إلى وقت للاستقرار حتى في حال استئناف التدفقات النفطية.