النفط يقفز فوق 118 دولاراً مع تصاعد التوترات ومخاوف الإمدادات

قفزت أسعار النفط العالمية، مساء الثلاثاء، إلى أكثر من 118 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف اضطراب الإمدادات، وفقاً لوكالة رويترز.

وسجل خام برنت نحو 118 دولاراً للبرميل، محققاً واحدة من أكبر المكاسب الشهرية في تاريخه، مع استمرار المخاوف من اضطرابات واسعة في الإمدادات النفطية العالمية.

ويعود الارتفاع إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، خصوصاً الصراع المرتبط بإيران، وما رافقه من هجمات على منشآت نفطية وناقلات، إضافة إلى تهديد طرق الإمداد الحيوية.

كما أسهمت المخاوف بشأن تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، في دفع الأسعار للصعود، وسط تحذيرات من نقص فعلي في المعروض إذا استمرت الأزمة.

وأشار محللون إلى أن الأسواق تشهد حالة من القلق الشديد، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات أعلى إذا استمرت الاضطرابات، في ظل تراجع المخزونات العالمية وصعوبة تعويض الإمدادات سريعاً.

ويأتي هذا الارتفاع مع تزايد التوقعات بحدوث صدمة في الإمدادات النفطية، ما دفع الأسعار لتسجيل قفزات حادة خلال شهر مارس/ اذار الجاري، تعد الأكبر منذ عقود.