النفط يقفز فوق 110 دولارات مع إغلاق مضيق هرمز وتصاعد الحرب

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار النفط عالميًا، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.

وسجّل خام برنت 110.74 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى 112.25 دولارًا، وسط مخاوف من استمرار نقص الإمدادات العالمية.

وجاء الارتفاع بعد قفزات حادة نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الخام الأميركي بأكثر من 11%، وبرنت بنحو 8%، في أكبر زيادة منذ عام 2020، مدفوعة بتصعيد عسكري وتهديدات أميركية بمواصلة الهجمات.

وفي المقابل، تسعى المصافي العالمية إلى إيجاد بدائل من خارج الشرق الأوسط، مع تزايد المنافسة على الإمدادات من الولايات المتحدة وبحر الشمال، في ظل استمرار إغلاق المضيق بشكل شبه كامل، رغم سماح إيران بمرور محدود لبعض السفن.

كما وافقت مجموعة "أوبك+" على زيادة طفيفة بالإنتاج خلال مايو، إلا أن تأثيرها يبقى محدودًا بسبب عجز بعض الدول عن رفع إنتاجها نتيجة الحرب، إلى جانب تعطل جزء من الإمدادات الروسية.