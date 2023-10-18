النفط يقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في غزة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات بقصف مستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.

وبحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولارا للبرميل.

وأخذت الأسواق في الاعتبار المخاطر بعد مقتل نحو 500 فلسطيني إثر قصف مستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء، ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "إن إلغاء القمة بين بايدن والقادة العرب يقلل من احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين حماس وإسرائيل".

وتشعر الأسواق بالقلق أيضا إزاء شن إسرائيل هجوما بريا على غزة.

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل الأربعاء لإظهار الدعم لها في حربها ضد غزة.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر،بحسب بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.