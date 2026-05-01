النفط يقفز بأكثر من دولار جراء استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع وصول جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق ​مسدود، إذ لا تزال طهران تغلق مضيق هرمز بينما تعرقل ‌البحرية الأمريكية صادرات النفط الخام الإيراني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 1.19 دولار أو 1.08 بالمئة إلى 111.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 0149 بتوقيت ​غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 ​سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 105.46 دولارات.