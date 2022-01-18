سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يقفز بفعل التوترات في الشرق الأوسط وشح المعروض

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-18T05:13:29+0000
النفط يقفز بفعل التوترات في الشرق الأوسط وشح المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد أن الهجوم على الإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.09٪ إلى 87.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغت في وقت سابق ذروة عند 87.55 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 تشرين الأول 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.43 بالمئة من تسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 85.02 دولار للبرميل. 

قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعّلت خطط استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع إمدادات المنتجات لعملائها المحليين والدوليين بعد حادث في مستودع وقود المصفح. 

وقال محللو كومسيك إن أسعار النفط تلقت دعما من انخفاض درجات الحرارة في الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على وقود التدفئة.

وقال محللون إنه من غير المرجح أن يتراجع التوازن الضيق بين العرض والطلب، حيث يكافح بعض المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ طاقاتهم المسموح بها ، بسبب نقص الاستثمار وانقطاع التيار، بموجب اتفاق مع روسيا وحلفائها لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

related

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وبرنت يلامس الـ86 دولارا

Date: 2021-10-18 05:23:39
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وبرنت يلامس الـ86 دولارا

النفط يستأنف الصعود مع تجدد الرغبة في المخاطرة وشح المعروض

Date: 2022-01-11 05:36:33
النفط يستأنف الصعود مع تجدد الرغبة في المخاطرة وشح المعروض

اسعار النفط ترتفع وسط أزمة طاقة عالمية

Date: 2021-10-12 05:24:46
اسعار النفط ترتفع وسط أزمة طاقة عالمية

لليوم الخامس توالياً.. أسعار النفط ترتفع وسط قيود العرض

Date: 2021-09-27 05:29:54
لليوم الخامس توالياً.. أسعار النفط ترتفع وسط قيود العرض

النفط يرتفع بعد قيام أرامكو السعودية برفع سعر بيع الخام

Date: 2021-11-08 05:17:05
النفط يرتفع بعد قيام أرامكو السعودية برفع سعر بيع الخام

أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

Date: 2021-03-24 16:10:39
أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

Date: 2021-06-24 10:32:05
أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في خمسة اشهر

Date: 2020-08-25 20:21:54
اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في خمسة اشهر