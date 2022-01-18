النفط يقفز بفعل التوترات في الشرق الأوسط وشح المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد أن الهجوم على الإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.09٪ إلى 87.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغت في وقت سابق ذروة عند 87.55 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 تشرين الأول 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.43 بالمئة من تسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 85.02 دولار للبرميل.

قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعّلت خطط استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع إمدادات المنتجات لعملائها المحليين والدوليين بعد حادث في مستودع وقود المصفح.

وقال محللو كومسيك إن أسعار النفط تلقت دعما من انخفاض درجات الحرارة في الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على وقود التدفئة.

وقال محللون إنه من غير المرجح أن يتراجع التوازن الضيق بين العرض والطلب، حيث يكافح بعض المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ طاقاتهم المسموح بها ، بسبب نقص الاستثمار وانقطاع التيار، بموجب اتفاق مع روسيا وحلفائها لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر.