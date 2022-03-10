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النفط يقفز بعد إعلان العراق والإمارات أنهما ملتزمتان باتفاق أوبك +

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-10T04:47:12+0000
النفط يقفز بعد إعلان العراق والإمارات أنهما ملتزمتان باتفاق أوبك +

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن قال العراق والإمارات إنهما ملتزمتان باتفاق كبار المنتجين لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات شهريا بعد ساعات من قول سفير الإمارات في واشنطن إن بلاده تفضل زيادة أكبر. 

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات بعد فترة وجيزة من الافتتاح وتم تداولها على ارتفاع 3.45 دولار أو 3.10٪ عند 114.59 دولار في الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش. وهوى العقد بنسبة 14% بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار الخام الأمريكي أيضا بمقدار 1.68 دولار إلى 110.38 دولار.

وقالت شركة سومو العراقية ان "مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية (Supply) يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي (Demand) وان الزيادات المبرمجة من أوبك+ كافية لمعالجة أي نقص قد يحدث في الإمدادات".

وذكرت ان العراق يمتلك طاقة انتاجية وتصديرية اضافية تقدر بـ 6% الا انها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن توفيرها للسوق.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إن بلاده ملتزمة باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يُطلق عليهم مجتمع أوبك +، لزيادة إمدادات النفط تدريجياً بعد التخفيضات الحادة في 2020.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات فقط من تراجع الأسعار إثر تصريحات لسفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده ستشجع أوبك على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا. 

في حين أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما طاقة فائضة، يكافح بعض منتجي أوبك + الآخرين لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بهم بسبب قلة الاستثمار في البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية ، مما سيحد من قدرتهم على زيادة الإنتاج أكثر.

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